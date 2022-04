Stade Lavallois : "Ça peut être un point important pour la suite" se réjouit le défenseur Edson Seidou

C'est un peu grâce à lui si Laval repart de Bretagne avec un précieux point du match nul. Le Stade Lavallois a égalisé dans les dernières minutes ce lundi soir à Concarneau pour le match de clôture de la 30e journée (2-2) grâce au défenseur Edson Seidou. Positionné comme un attaquant à la 86e minute de jeu, le latéral gauche reprend un centre de la tête et propulse le ballon dans le but du portier des Thoniers. Déjà buteur face à Créteil en mars dernier, son deuxième but de la saison est l'un des plus importants pour lui. Interview.

France Bleu Mayenne : Edson grâce à ta tête, le Stade Lavallois ramène ce bon point du match nul ?

Oui on a réussi à ne pas lâcher, c'est ce qu'on disait pendant le match qu'on était menés 2-1, on ne s'est pas désolidarisé et puis au final ça a payé avec cette tête.

Racontez-nous ce but, vous êtes un peu en position d'attaquant ?

C'est carrément ça. Quand il y a 2-1, on essaye un peu de dépasser ses fonctions, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis mis dans la surface un peu, je ne vais pas dire par hasard parce qu'on a toujours l'espoir de la toucher, mais dès que je vois la trajectoire, je sais qu'elle est pour moi et du coup, j'arrive à bien la placer comme je veux. Je reçois vraiment un bon ballon donc du coup j'ai du temps pour pouvoir la décroiser comme je veux.

Qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête à ce moment-là ?

Pas mal de choses. J'avais pas mal couru pendant le match donc on se dit que tous les efforts faits pendant le match sont récompensés. C'est ce que je me suis dit et je me dis que si ça peut être un point important pour la suite.

Quand vous montez à ce moment-là, est-ce que vous demandez conseil au coach ? Savoir si vous pouvez monter ou pas ?

Non, c'est vraiment l'instinct. Sur les derniers matchs, je suis plutôt en confiance, j'ai réussi à être décisif, donc je ne me pose même pas de questions. Il y a 2-1, toutes les fois où je peux rentrer dans la surface, je vais le faire. Après, c'est sûr que les replis sont un peu plus durs mais il faut essayer d'égaliser. À partir du moment où il y a 2-1 je me dis il faut y aller.

Ce but c'est aussi une récompense pour vous après ce mois difficiles ?

Oui, j'ai beaucoup travaillé, vraiment beaucoup, les joueurs de l'effectif le savent parce que ce n'est pas facile, je suis resté longtemps sur la touche et comme je le disais il y a deux choix, soit on se tient prêt, on va en réserve et on travaille en plus à côté comme ça quand on fait appel à nous, il faut être prêt. Ou alors tu es un peu frustré, tu travailles moins et quand on fait appel à toi, tu es un peu moins performant. Moi, à ce niveau-là, sans prétention je me suis vraiment accroché parce que ce n'était vraiment pas facile des fois d'être hors groupe, de ne pas jouer et de ne pas rentrer. Donc oui, honnêtement, je suis récompensé aujourd'hui, j'arrive à être décisif. Mais bon, sur mes dernières performances, je pense que j'ai fait des bons matchs mais je reproduis juste que ce que je fais à l'entraînement la semaine.