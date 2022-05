Stade Lavallois : Goncalves, data, recrue, ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d'Olivier Frapolli

40 minutes de conférence de presse. C'est un Olivier Frapolli détendu et studieux qui a tenu sa conférence de presse lundi après-midi au centre d'entraînement des Gandonnières. Le coach mayennais n'est pas encore en vacances et planche déjà sur le marché des transferts et la préparation de la saison de Ligue 2. Voici les principales infos

3 joueurs prolongent l'aventure

Olivier Frapolli a confirmé que trois joueurs ont accepté une prolongation de contrat d'un an (+ une année en option en cas de maintien en Ligue 2). Il s'agit du défenseur Marvin Baudry, du milieu de terrain Ryan Ferhaoui et du troisième gardien Théo Châtelain.

Les joueurs en fin de contrat

Cinq joueurs ne porteront plus le maillot du Stade Lavallois : Maxence Carlier, Baptiste Etcheverria, Ambroise Gboho, Atila Fontinha et Randi Goteni. Ils ont été reçus par le club avant le dernier match de National à Orléans vendredi dernier.

Avenir en suspens

Deux joueurs sont encore dans l'incertitude à ce jour : l'attaquant Sofiane Barroug (20 ans) qui a disputé cinq matchs de National et qui a montré satisfaction. Mais aussi Yazid Aït-Moujane. "On réfléchit à leur faire signer un premier contrat pro avec pour objectif de les prêter dans la foulée pour qu'ils aillent s'aguerrir. Nous n'avons pas encore toutes les réponses juridiques et financières sur le fait de faire signer un premier contrat pro à un joueur de moins de 23 ans. Est-ce qu'on peut le faire sans payer des indemnités de formation qui sont dissuasives ? Est-ce qu'on peut les prêter ? On attend les retours de la Fédération Française et de la Ligue pour valider tout ça" précise Olivier Frapolli.

Objectif : 7 recrues

Laval fait des joueurs libres de Ligue 2 une priorité pour son recrutement. Mais les dirigeants gardent un œil sur des profils qui évoluent encore en National et qui ont le potentiel pour la deuxième division. Dans le secteur offensif Laval pourrait aussi se faire prêter un joueur de Ligue 1 qui dispose de peu de temps de jeu dans son club. Olivier Frapolli l'assure : aucun accord n'a été trouvé avec de nouveaux footballeurs pour l'instant. Même pas avec Anthony Gonçalves dont le retour en Mayenne est annoncé depuis plusieurs jours. "Ce n'est un secret pour personne, on l'a approché" reconnaît tout de même l'entraîneur.

Comment le Stade Lavallois va utiliser la data Copier

Concernant Bryan Goncalves, révélation cette saison en défense centrale. Il est encore officiellement un joueur du Stade Lavallois mais plusieurs équipes de Ligue 1 sont intéressées. "On ne le retiendra pas (...) après retrouver un gaucher à son poste c'est très compliqué" poursuit Olivier Frapolli.

Reprise le 20 juin

Les joueurs du Stade Lavallois reviennent aux Gandonnières le 20 juin. Ils partiront ensuite en stage, non pas à Échologia à Louverné comme l'an dernier mais au château du Bois Guy à Parigné près de Fougères. "C'est un endroit qui développe les stages de football de haut niveau. Il y a des installations incroyables avec un terrain qui est au pied des chambres. C'est là que l'AC Ajaccio avait effectué un stage l'été dernier avant de nous jouer en amical. C'est comme ça qu'on a pris l'info. On a été ensuite dans l'année visiter les installations et la personne qui gère ça est le président du club de foot de Fougères" explique Olivier Frapolli.