Stade Lavallois : "Ce serait magnifique de jouer en Ligue 2 avec le Stade", reconnaît Jordan Adéoti

Avant le match à Concarneau ce lundi 18 avril 2022 pour la 30e journée de championnat de National, Jordan Adéoti est en forme. À 33 ans, le milieu de terrain du Stade Lavallois a des petites habitudes pour tenir et espérer monter en Ligue 2.

À 33 ans, Jordan Adéoti est l'un des joueurs qui courent le plus et le plus intensément.

"Je suis le Benzema du pauvre", rigole Jordan Adéoti. À 33 ans, le milieu de terrain est toujours aussi solide physiquement mais moins frais qu'à ses 20 ans. Il prend soin de lui et fait attention à ce qu'il mange. "J'essaye de dormir mieux, même si le sommeil, c'est pas mon fort, précise-t-il. Après, j'ai progressé tactiquement. Par exemple, Kévin Perrot, qui m'avait pas vu depuis dix ans, l'a bien remarqué."

"À mon âge, on récupère un chouïa moins vite"

Jordan Adéoti reconnaît faire plus attention qu'avant. "J'ai quand même pris du poids depuis mes premières années lavalloises où j'étais tout frêle. Globalement, j'ai toujours eu une vie plutôt saine. Mais plus je monte en âge, plus je fais attention, au niveau de l'alimentation, de la récupération, tout le travail invisible parce qu'on récupère un chouïa moins vite."

Le milieu de terrain des Tangos est quand même satisfait de son parcours, "c'est très beau. Au final, je ne suis loin de 200 matchs en Ligue 2 et 100 en Ligue 1. Et puis, j'aimerais bien faire quelques matchs de plus en Ligue 2 avec le Stade Lavallois, ce serait magnifique."