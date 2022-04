Stade Lavallois : comment gérer l'excitation d'une montée en Ligue 2 ? Les réponses de Denis Troch

Après la victoire contre Boulogne-sur-Mer (1-0), le Stade Lavallois se rapproche de la montée en Ligue 2. Rien est encore fait. Comment les joueurs peuvent-ils gérer l'enthousiasme qu'ils suscitent ? Éléments de réponse avec le célèbre Denis Troch, coach mental et ancien Tango.

En football, le Stade Lavallois est à deux doigts (de pieds) de la montée en Ligue 2. Avec 7 points d'avance sur le troisième et barragiste Villefranche, les Tango pourraient valider l'accession lundi prochain en cas de victoire à Chambly. Ce sera peut-être le match le plus important de la saison. Depuis plusieurs semaines, les joueurs doivent composer avec l'enthousiasme et l'euphorie qui règnent autour du Stade Lavallois.

C'est très agréable, mais tant que l'objectif ultime n'est pas atteint, il faut essayer de ne pas s'enflammer. "Les joueurs doivent non pas se couper de l'extérieur, mais plutôt se mettre dans une bulle poreuse, c'est à dire dans leur propre bulle, tant que l'objectif n'est pas acquis. Il est nécessaire de rester focus. Il faut bien sûr aussi écouter ce qui se passe à l'extérieur, prendre les bonnes choses, mais ne pas s'enflammer comme pourraient le faire les supporters ou d'autres parties prenantes" explique Denis Troch, célèbre coach mental pour sportifs de haut niveau et ancien entraîneur du Stade Lavallois.

Parler avec des anciens

"Il est également bon d'aller rechercher toutes les personnes dans l'équipe, dans le club qui ont connu ce genre d'événement [une montée sportive, ndlr] parce qu'il est toujours bien d'avoir comme référence des personnes qui ont une expérience, un vécu. Que ce soit chez les joueurs, chez les dirigeants, chez les entraîneurs. Les joueurs peuvent aussi faire confiance à des supporters qui eux-mêmes déjà vécu une accession en Ligue 2. On ne peut lever les bras qu'à partir du moment où on a passé la ligne d'arrivée" termine Denis Troch.