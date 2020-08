Stade Lavallois : contre Saint-Malo, beaucoup de joueurs découvriront le stade Francis Le Basser

Pas moins de 13 joueurs du Stade Lavallois, convoqués par Olivier Frapolli pour la réception de l'US Saint-Malo, vont découvrir ce vendredi le stade Francis Le Basser, la mythique enceinte du football mayennais. Une prise de contact dans une ambiance particulière puisqu'en raison de l'épidémie du coronavirus, il n'y aura pas de supporters en tribune.

Découvrir le stade dans lequel on évoluera toute la saison est toujours un moment plaisant pour un footballeur. À cause de la Covid-19, le staff du Stade Lavallois n'a pas pu organiser une visite de l'enceinte cet été pour ses recrues. "J'avais imaginé aller à Le Basser comme l'année dernière avant le début de la saison. On avait fait une rencontre avec les supporters notamment. Nous avions beaucoup apprécié, c'était top. Cela permet aux nouveaux joueurs, avec leurs épouses, de découvrir le stade. Derrière, on fait un pot avec les fans, c'est super pour faire connaissance. Avec cette histoire de Covid on ne peut pas le faire malheureusement" regrette Olivier Frapolli, l'entraîneur mayennais.

Le groupe pour affronter Saint-Malo

Gardiens : Alexis SAUVAGE – Valentin BELON

Défenseurs : Edson SEIDOU - Jason TRE - Antoine COTTEREAU – Maxence CARLIER – Yazid AIT MOUJANE – Jules « Prince » MENDY

Milieux : Mehdi BOUDJEMAA - Alliou DEMBELE – Youssouf NDIAYE – Bamo MEITE – Mohamed OUADAH - Mohamad SYLLA – Sabri TOUFIQUI

Attaquants: Ludéric ETONDE - Yohan BRUN – Dorian CADDY – Thomas ROBINET - Sandy NZUZI

À la disposition de l'équipe réserve : Ludovic SOARES, Bira Dembele et Wessou CISSE. Blessé : Sébastien LIGER Soins : Pierrick CROS - Moussa SAO.