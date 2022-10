Stade Lavallois - Coupe de France : Orvault, "une équipe qui aime prendre des risques"

Ils trépignent déjà d'impatience. Les footballeurs du club d'Orvault, en Régional 1, vont affronter le week-end du 29-30 octobre, les professionnels du Stade Lavallois, club de Ligue 2. Le tirage au sort du 7e tour de coupe de France a été réalisé ce mercredi à Clairfontaine. "On espérait vraiment recevoir, donc on est satisfait sur ce point là. Tout le monde va se souvenir de cette rencontre j'espère" déclare Jérôme Allard, l'entraîneur d'Orvault.

"Je vais avoir du travail pour bien préparer ce match. Ce sera un autre contexte que notre championnat. Ça va être une autre préparation, mais il ne va pas falloir qu'on change trop nos habitudes non plus. Je veux la même routine pour mes joueurs. Il faudra marquer. Il faudra ne pas avoir joué le match avant. On a une rencontre importante ce week-end aussi [contre le club du Stade Mayennais FC, ndlr]. Chaque chose en son temps" temporise le coach d'Orvault.

Une équipe joueuse, portée vers l'avant

Dans leur championnat de Régional 1, les Orvaltais n'ont joué qu'une seule rencontre (défaite à domicile contre les Sables d'Olonne en septembre). Depuis, les hommes de Jérôme Allard ont enchaîné les performances en coupe de France. Ils ont éliminé le week-end dernier l'équipe de Montenay en Mayenne (D1). A priori, les Tango sont plutôt chanceux sur le papier. Méfiance tout de même rétorque l'entraîneur de l'équipe adverse.

"On est sur la continuité de la saison dernière avec une équipe qui reste jeune, avec certains joueurs qui pour moi pourraient jouer au niveau du dessus. C'est un groupe qui a l'habitude de travailler ensemble depuis deux saisons. Moi, je reste un pro-nantais donc forcément on essaye de jouer au foot. En tant qu'éducateur, j'ai cette mission d'établir un projet de jeu sur l'ensemble du club. Donc si nos seniors ne jouent pas au ballon et n'est pas une équipe joueuse et une équipe qui prend des risques, je dérogerais un petit peu à mes principes. Mes collègues entraîneurs le week-end me disent qu'on est une équipe chiante à jouer. Je pense qu'on peut poser des problèmes au Stade Lavallois et on va essayer de jouer sur nos points forts" conclut Jérôme Allard.