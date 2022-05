Stade Lavallois : de 2017 à 2022 en National, de déception en frustration avant la renaissance

Et dès la première saison en 2017-2018 on a souffert au Stade Lavallois. Le premier entraîneur s'appelle Jean-Marc Nobilo, ancien directeur du centre de formation d'Auxerre. Un coach à la solide expérience du foot mais la mayonnaise ne prend pas : 4 victoires, 7 Nul, 4 défaites. Jean-Marc Nobilo est licencié au soir d'une défaite contre... Chambly sur le score de 3-0 (encore !), le 15 décembre 2017. Il confie alors toute sa détresse au micro de Thierry Ruffat. "Je pense que le club de Laval ne m'a pas pris pour jouer la fin de tableau. Je suis responsable de cette situation" confie-t-il alors au pied du car.

La détresse de Jean-Marc Nobilo Copier

C'est Manu Pirès qui finira la saison : Laval termine seulement 8e pour son retour en National. À l'été 2018, Laval démarre une nouvelle saison, requinqué. Le club montre les muscles : les dirigeants répètent l'objectif de remontée en Ligue 2. Philippe Jan et Jean Costa, président et directeur sportif engagent pour cela François Ciccolini, l'ancien entraîneur de Bastia en Ligue 1, au style rugueux et qui n'a pas la langue dans sa poche. À son arrivée, le Corse promet qu'il y aura du changement sur le terrain. "On va essayer de faire une équipe compétitive, même si on a pas des moyens exorbitants. Mais on aura une équipe qui ne va pas ressembler à celle de l'année dernière., au niveau de la mentalité et de l'agressivité".

Les promesses de François Ciccolini en début de saison Copier

Et effectivement l'agressivité est bien présente... dès la deuxième journée avec des insultes et des menaces de mort à la presse de la part de cet entraîneur. La Fédération Française de Football suspend François Ciccolini pendant trois mois. Il est ensuite viré après des bras d'honneur aux supporters à Le Basser en févier 2019. Sur le terrain Laval patine encore : il échoue au pied du podium et perd son statut professionnel.

Le Covid, invité surprise

Que de souffrance donc pour les supporters. Il faut tout recommencer à zéro. Laval se trouve alors un guide : Olivier Frapolli. Le coach a gagné le championnat de national en 2014 avec Orléans. L'entraîneur dispose d'une équipe compétitive mais à qui il manque de l'expérience et du caractère. Laval se fait par exemple piteusement éliminé en coupe de France, le 17 novembre 2019 contre Nanterre, une équipe de Régionale 3. Le doute s'installe, et en mars 2020 une invitée surprise débarque dans la saison : l'épidémie de Covid-19.

Le championnat de National est d'abord suspendu. Laval n'est qu'à la 10e place. Une période très dur pour le coach Olivier Frapolli. "Je pense que le plus important c'est de préserver la santé de tout le monde. Jouer à huis clos n'est pas une solution à long terme. On va prendre tout ça avec le recul nécessaire. On a pas le choix de toute façon" déclare-t-il à l'époque. Finalement, Laval ne reprendra jamais la saison 2019-2020. Les Mayennais doivent donc rempiler pour une quatrième saison en National.

Le Covid met à l'arrêt le Stade Lavallois d'Olivier Frapolli Copier

Nous sommes désormais en août 2020. Cette fois-ci Laval ne clame pas haut et fort son objectif de remontée en Ligue 2. Les dirigeants restent prudents et recrutent des joueurs d'expérience : Alexis Sauvage, Edson Seidou, Thomas Robinet, Pierrick Cros. Olivier Frapolli s'épaule aussi d'un entraineur-adjoint et des gardiens : Gilles Bourges, ancien du Paris-Saint-Germain. Une saison qui se déroule à huis clos en raison de la crise sanitaire : le Stade Lavallois ne gagne que 8 matchs sur les 27 premières journées. Nous sommes à la fin mars, la montée en Ligue 2 est quasiment impossible.

Mais c'est en coulisse qu'il faut alors regarder : Laurent Lairy, patron de l'entreprise Protecthoms reprend les rênes du club à la place de Philippe Jan. Le nouveau président entend bien faire sourire Laval à nouveau. "Aujourd'hui dans le foot on sourit plus beaucoup, on fait même la gueule. Je trouve qu'il y a beaucoup de tristesse dans le football et des choses qui sont loin des valeurs que je porte. J'aimerai qu'à Laval on se dit qu'on prend du plaisir" déclare-t-il lors de sa conférence de presse d'intronisation.

Les premiers mots du président Laurent Lairyen mars 2021 Copier

La suite vous la connaissez, Laval démarre une cinquième saison de National en août 2021. Et depuis ce lundi 2 mai c'est la libération. Les Tango retrouvent la Ligue 2, 1.809 jours après le dernier match dans cette division en mai 2017..