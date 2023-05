Stade Lavallois : des places à gagner sur France Bleu Mayenne pour le match du maintien face à Amiens

Ce vendredi 2 juin, le Stade Lavallois dispute son dernier match de la saison à Amiens, un match décisif pour le maintien de nos tangos en ligue 2.

Une victoire impérative

En effet, occupant actuellement la 17e place du championnat, nos tangos sont pour le moment virtuellement relégués dans le championnat de national. Cependant, tout n'est pas perdu car les Lavallois sont toujours en lice pour le maintien avec pas moins de cinq concurrents directs : Dijon, Rodez, Pau, Annecy et Valenciennes. De plus, si les équipes concurrentes vont hériter d'écuries du haut de tableau comme Bordeaux ou le Havre, ce n'est pas le cas des Mayennais qui doivent se défaire d'Amiens. Actuel 12e du championnat, les picards ont déjà assuré leur maintien et n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Un tirage quelque peu chanceux qui doit galvaniser nos tangos et pour ce faire, ils auront également besoin de vous.

Jouez et gagnez vos places pour le match évènement de la saison

France Bleu Mayenne, en tant que partenaire officiel du Stade Lavallois, vous fait gagner vingt places tout au long de la journée de jeudi, pour aller encourager nos tangos à Amiens et décrocher le maintien ! Ces places seront à gagner par lot de quatre afin d'encourager le covoiturage. L'antenne de France Bleu Mayenne vous fera également gagner deux places VIP pour le stade de la Licorne dans la soirée de jeudi entre 16h et 18h.

Un dispositif exceptionnel

France Bleu Mayenne dédiera la soirée de vendredi au football avec dès 19h30 un avant match festif et sportif à 20h30, avant de laisser place au match à partir de 20h45. Une soirée qui sera animée comme d'habitude par Franck Gauteur en direct des studios de France Bleu Mayenne et commentée par Gildas Menguy et Ulrich Le Penn présent, eux, au Stade de la Licorne à Amiens pour vous faire vivre le plus fidèlement possible le match le plus intense de la saison. A noter qu'une fan zone avec un écran géant sera installé au stade Francis Le Basser à Laval ce vendredi, l'entrée au stade sera gratuite.

France Bleu Mayenne vous donne la parole

Vous aurez la parole ce samedi matin dès 7h pour réagir au résultat du match au classement de ligue 2 et à la saison du stade lavallois. Vous pourrez nous appeler au 02 43 67 11 11