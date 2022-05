Stade Lavallois : des places à gagner sur France Bleu Mayenne pour le match évènement face au Red Star

Scène de joie à Le Basser lors du match aller de Nationale entre le Stade Lavallois et Le Mans FC (17 septembre 2021)

Ce vendredi 6 mai 2022, le Stade Lavallois dispute le dernier match à domicile de la saison 2021/2022 du championnat de National face au Red Star. Le match va se jouer à guichets fermés : toutes les places se sont vendues en quelques heures. On attend aux environs de 10 000 personnes au stade Francis Le Basser de Laval Le club a même mis en vente 1000 places debout.

Une belle soirée en perspective

Il faut dire que ce match du vendredi 6 mai 2022 sera, peut être, l'occasion pour les supporters de célébrer une montée en Ligue 2. Le Stade Lavallois pourrait acter dès ce lundi 2 mai 2022 son accession si les hommes d'Olivier Frapolli s'imposent à Chambly dans l'Oise. Il manque deux points au club pour s'assurer de la montée.

Jouez et gagnez vos places pour ce match évènement

France Bleu Mayenne vous fait gagner jusqu'à vendredi des places toutes les heures. Ecoutez nous attentivement de 6 heures à 12h et de 16h à 19h. Pour cela il vous faut appeler au 02 43 67 11 11 quand les animateurs vous annoncent les places pour le match. Ce lundi 2 mai, nous vous offrons même des places VIP entre 18h et 19h. A vous de jouer pour participer à la fête

France Bleu Mayenne fera la fête avec vous

Le vendredi 6 mai 2022, ce sera donc a minima l'occasion de célébrer une super saison. France Bleu Mayenne vous fera vivre cet évènement en vous proposant un avant match spécial de 17h30 à 18h30 et bien entendu comme d'habitude, Gildas Menguy, Ulrich Le Pen et Franck Gauteur assureront les commentaires de cette soirée qui s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle.

à lire aussi En route vers la Ligue 2 : un écran géant square de Boston le 6 mai pour le match Stade Lavallois-Red Star

à lire aussi France Bleu Mayenne accompagne le Stade Lavallois vers la Ligue 2 de football