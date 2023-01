Stade Lavallois : exclu face à Rodez, le défenseur Bryan Goncalves écope d'un match de suspension

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a rendu sa décision. Ce mercredi 18 janvier, elle a décidé d'infliger un match de suspension à Bryan Goncalves. Le défenseur central du Stade Lavallois, qui revenait justement de trois matches de suspension après son carton rouge face à Valenciennes (J15), avait été exclu de la rencontre vendredi dernier lors du match face à Rodez (victoire 3-1) pour un geste défensif jugé dangereux par l'arbitre de la rencontre.

ⓘ Publicité

Ce mercredi soir, la commission de discipline a auditionné les dirigeants du Stade Lavallois. Par visioconférence, le président, Laurent Lairy et le secrétaire général, José Ferreira ont pu plaider la cause de leur joueur. La commission a visiblement entendu les arguments car la sanction est souvent légèrement plus sévère pour un carton rouge direct.

Par ailleurs, dans la soirée, France Bleu Mayenne a appris que le stage de deux jours prévu ce jeudi et ce vendredi au Bois-Guy près de Fougères était annulé en raison des mauvaises conditions météo.