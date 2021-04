Assurer le maintien et prolonger le plaisir ! Après sa victoire contre Concarneau la semaine dernière, le Stade Lavallois reçoit Bastia-Borgo à 18h ce vendredi (32e journée de National), pour tenter de gagner une deuxième fois consécutive en championnat.

Stade Lavallois : "Il faut finir le plus haut possible en championnat", explique Olivier Frapolli

C'est déjà l'avant-dernier match au Stade Francis Le Basser ce vendredi à 18h. Le Stade Lavallois reçoit Bastia-Borgo : le 12e contre le 17e. Une victoire pour les Mayennais et le maintien en National serait presque assuré. Après un mois d'avril catastrophique avec cinq matchs sans victoire, l'ambiance est plus légère au club depuis la semaine dernière.

"La victoire contre Concarneau a fait beaucoup de bien au mental. Maintenant il faut confirmer, il reste trois matchs. Prendre du plaisir et être ambitieux", explique Olivier Frapolli, l'entraîneur. Et même si le Stade Lavallois ne peut plus aller chercher grand-chose en haut du classement de National, attention : la place à laquelle finira le club dans quinze jours ne sera pas si anecdotique que ça d'après le coach.

Ça conditionne plein de choses, ça envoie plein de signaux aux dirigeants, aux supporters, aux sponsors. "Terminer la saison sur une bonne dynamique aide même les joueurs en fin de contrat, dans les discussions etc", poursuit l’entraîneur.

Début du mercato

Sur le mercato, le chantier est ouvert depuis l'arrivée du président Laurent Lairy. Ce dernier souhaiterait garder 50% de l'équipe actuelle et Olivier Frappoli a aussi dans sa tête une liste de joueurs qu'il veut garder. L'entraîneur recevra chacun des garçons un par un dans son bureau, une fois que le maintien sportif sera assuré.

Ouadah le retour

Pour la rencontre contre Bastia-Borgo, Mohamed Ouadah signe son retour dans le groupe. Pierrick Cros est toujours blessé en revanche en défense.

Le groupe

Gardiens : Alexis Sauvage – Over Mandanda

Défenseurs : Jules MENDY - Jason TRE - Edson SEIDOU - Tom DUPONCHELLE - Maxence CARLIER - Bamo MEITE

Milieux : Ervin TAHA - Mehdi BOUDJEMAA - Alliou DEMBELE - Moussa SAO - Mohamad SYLLA – Mohamed OUADAH

Attaquants: Thomas ROBINET - Usman SIMBAKOLI - Sandy NZUZI

Blessés : Sabri TOUFIQUI - Pierrick CROS

Non retenu : Sébastien LIGER - Antoine COTTEREAU - Yousouf N’DIAYE- Dorian CADDY – Yohan BRUN – Ludéric ETONDE

Reprise : Bira DEMBELE - Yazid AÏT MOUJANE - Valentin BELON