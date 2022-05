Stade Lavallois : "il faut recruter 7 ou 8 joueurs" estime l'entraîneur Olivier Frapolli

Le Stade Lavallois va retrouver la Ligue 2 la saison prochaine, un championnat qui correspond un peu plus à son rang. L'objectif sera, dans un premier temps, le maintien alors que quatre équipes seront reléguées en National. Le club ne voudra pas se louper explique l'entraîneur Tango Olivier Frapolli : "on commence à travailler sur le recrutement, le contour de l'équipe. Il est difficile de dire quelle place au classement on visera l'année prochaine. Quand on démarre un championnat, on a toujours envie de terminer le plus haut possible. Et on a vraiment envie de s'installer en Ligue 2. Il faudra se montrer ambitieux et se donner les moyens d'y arriver."

Au cours de sa carrière, Olivier Frapolli n'est jamais parvenu à maintenir une équipe en Ligue 2 (une descente et un limogeage avec l'US Orléans). "Ce n'est pas l'esprit de revanche qui m'anime mais c'est l'envie. En France, bien souvent, on colle des étiquettes et donc je veux montrer que je peux entraîner en Ligue 2 et un bon entraîneur de Ligue 2. On est jugé sur les résultats donc il faudra être à la hauteur." Le Varois a été désigné dimanche 8 mai, meilleur entraîneur de National.

Quelle équipe la saison prochaine ?

Concernant le profil général de l'équipe qui disputera ce championnat de Ligue 2, Olivier Frapolli a les idées claires : "on a la même volonté que cette saison, c'est de prendre des joueurs qui vont s'inscrire parfaitement dans le projet, c'est très très important. Nous n'avons pas envie que Laval soit juste un tremplin ou des joueurs de passage. On va garder notre méthodologie et notre volonté de recruter des joueurs qui correspondent à ce qu'on veut sur le "savoir être". Et bien évidemment, ensuite, il faudra des joueurs de qualité. C'est un recrutement différent que pour le National. Ce n'est pas le même marché. En Ligue 2, il y a moins de joueurs libres qu'en National car les contrats y sont souvent d'une saison. Il y a aussi plus de concurrence car un joueur qui fait une bonne saison en Ligue 2 intéresse les clubs de Ligue 1. C'est un recrutement qui va être un peu plus long. Heureusement, on a pas le même travail à faire que la saison dernière. On aura 7-8 joueurs au maximum à recruter. A la reprise (le 20 juin, ndlr), on sait qu'on ne sera pas au complet mais on essaiera de se rapprocher de ce qu'on a fait cette saison."

Le Stade Lavallois devrait faire ses premières annonces cette semaine concernant d'abord les prolongations de contrat puis les premières recrues, peut-être dès la semaine prochaine.