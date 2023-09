Stade Lavallois : il y a 40 ans, Thierry Goudet, était l'un des "petits mayennais" de l'aventure européenne

L'épopée européenne du Stade Lavallois, c'était il y a 40 ans. Thierry Goudet était l'un des acteurs de cette aventure, l'ancien joueur tango était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce jeudi 14 septembre : "ce sont des moments qu'on n'oublie pas, ce sont des moments extraordinaires dans une carrière de joueur. On m'en parle souvent de ce match. C'était notre première et seule aventure européenne , mais c'est vrai que pour nous c'était quelque chose de grandiose, surtout avec un joueur de renommée internationale, Oleg Blokhine, le meilleur buteur de l'histoire du Dynamo Kiev"

Toute la ville d'Ernée, derrière l'enfant du pays

Thierry Goudet est né à Château-Gontier-sur-Mayenne mais il a grandi à Ernée, et c'est même là qu'il a commencé le football : "Pour ma famille, cela a été des moments incroyables, un petit Mayennais qui signe au Stade Lavallois, et en plus qui fait partie de cette épopée européenne...c'est quelque chose de merveilleux, même aujourd'hui en famille, on en parle souvent."