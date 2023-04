Stade Lavallois : "il y a de bonnes chances de voir Laval en Ligue 2 la saison prochaine" pour un spécialiste

Le Stade Lavallois est actuellement 17ème de ligue 2 avec 31 points. Cette saison, ce n'est pas trois mais quatre équipes qui descendront en National. Une nouvelle règle qui rebat les cartes de ce championnat pour Dorian Waymel, rédacteur en chef du site spécialisé MaLigue2.fr, il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce vendredi 7 avril : "il y a des chances, même de bonnes chances de voir Laval en Ligue 2 la saison prochaine, c'est loin d'être terminé, à l'instant T Laval n'est pas dans ne position confortable, 17ème, 1er relégable, mais il n'y a que deux points d'écart avec le 14ème, 3 points avec le 13ème, donc c'est très serré, il reste 9 journées de championnat, rien n'est fait. Laval a montré en début de saison qu'il avait les armes pour se maintenir il faut maintenant briser la spirale négative pour gagner au moins une place pour se maintenir, C'est l'une des plus mauvaises saisons pour monter car on sait qu'il va y avoir 4 descentes, c'est très particulier et il y a eu, en plus, la trêve Coupe du Monde en pleine saison."

La blessure de Julien Maggiotti, un coup dur pour le Stade Lavallois

Le retour du Stade Lavallois en Ligue 2 avait bien commencé et puis il y a eu la grave blessure du meilleur joueur offensif. Le Corse Julien Maggiotti victime d'une rupture des ligaments croisés en match amical au mois de novembre " c'est sur que cela a eu un impact sur la saison du Stade Lavallois, parce qu'il était le meilleur joueur, le plus influent offensivement par son abattage au milieu de terrain, en plus c'est arrivé en match amical, pas le bon timing, mais il y a des joueurs pour prendre le relai, ce n'est pas qu'un seul joueur qui fait toute la réussite d'une équipe, oui la blessure de Julien Maggiotti a eu un impact mais il y a tout un groupe qui doit prendre le relai et compenser la blessure d'un coéquipier" pour Dorian Waymel, rédacteur en chef du site spécialisé MaLigue2.fr.