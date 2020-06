Stade Lavallois : imbroglio autour de certains contrats, projet de nouveau stade, Bruno Lucas fait le point

À l'aube d'une quatrième saison en National, le président du conseil de surveillance a reçu France Bleu Mayenne pendant près de quarante-cinq minutes dans son bureau de l'avenue de Mayenne pour faire le point sur un certain nombres de dossiers en cours au Stade Lavallois.

Des contrats mal écrits ?

C'était la polémique de la semaine dernière. Trois joueurs du Stade Lavallois sont concernés dont un des leaders du vestiaire Antony Robic. Son départ ne serait d'ailleurs qu'une question d'heures. D'après le journal Corse Matin, celui qui a inscrit 14 buts en 35 matchs depuis janvier 2019 pourrait s'engager avec le SC Bastia. Il n'en reste pas moins qu'un cafouillage dans la rédaction et l'interprétation des contrats par les différentes parties prenantes amènent aux départs inéluctables de ses joueurs. Ils avaient signé un contrat d'un an plus une autre année en option en cas de montée en Ligue 2. L'affaire n'avait semble t-il pas été comprise de tout le monde. Des joueurs, de leurs représentants et des dirigeants du Stade Lavallois.

"Bien sûr que c'est regrettable. Il y a eu confusion entre les années optionnelles que les joueurs considéraient avoir et ce qui a été enregistré par la Fédération Française de Football. Nous avons manqué sur ce point de professionnalisme. Et quand je dis ça, ce n'est pas le Directoire qui est concerné car ce n'est pas sa mission. Mais il y avait une personne en charge des contrats au moment de ces signatures : c'était le directeur sportif [Jean Costa, qui a quitté le club le 30 septembre 2019, ndlr] qui a fait par ailleurs des tas d'autres choses favorables au club. Sur ce point-là on a été fautif, à nous d'en tirer les conclusions" explique Bruno Lucas.

Pas un nouveau stade, mais une enceinte sportive

La crise du coronavirus a retardé certains dossiers au Stade Lavallois. Dans un premier temps, les actionnaires du club envisageaient une recapitalisation de la société anonyme Stade Lavallois Mayenne Football Club, à la fin de la saison 2019-2020. Projet mis entre parenthèse en raison de l'arrêt du championnat de National et des conséquences financières qu'elle a entraîné sur les finances du club. Un éventuel renforcement de ses fonds propres n'interviendra pas avant un an. Au club ce dossier a évidemment un lien avec celui du nouveau stade ou plutôt d'une nouvelle enceinte sportive, pour potentiellement remplacer un Le Basser vieillissant. "Construire un stade de 10 ou 12.000 places pour y jouer entre 22 et 25 fois par an c'est une hérésie économique, une hérésie écologique" martèle le président du conseil de surveillance. Lui plaide pour une enceinte sportive pas seulement liée à la pratique du football, proche du futur Espace Mayenne, à l'ouest de Laval, la salle à vocation sportive et culturelle. Le Stade Lavallois travaille depuis plusieurs semaines avec un groupe immobilier de la région Pays de la Loire sur le sujet. Quant à la solution de rénover le stade Francis Le Basser près de la gare de Laval : "c'est long et c'est lourd" explique Bruno Lucas.