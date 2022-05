Stade Lavallois : "j'adore revenir à Le Basser" l'ex Tango Mickaël Buzaré très heureux de la montée en Ligue 2

"C'est un club qui mérite vraiment de retrouver ce niveau de compétition ! ". L'ancien Tango Mickaël Buzaré était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays-de-la-Loire ce matin (vendredi 6 mai). Et il ne cache pas sa joie : "je suis cela de près, que le club retrouve la Ligue 2 c'est une satisfaction pour tout le département, le club , les supporters. Et je suis sûr que ce soir ils vont décrocher le titre, il va y avoir une ambiance formidable , il va y avoir du monde, il va faire beau, la pelouse va être magnifique, l'ambiance exceptionnelle , moi je ne les vois pas flancher ce soir."

La prolongation d'Olivier Frapolli, un geste fort

Mickaël Buzaré a regardé pas mal de matches du Stade Lavallois à la télé, ou les a suivi sur les réseaux sociaux. Pour lui ce qui a fait que ça a marché cette saison c'est d'abord un geste fort du nouveau président du club : "on a senti la volonté de créer un groupe, avec des joueurs très investis dans le club, le choix a été surprenant au départ du président Laurent Lairy de prolonger Olivier Frapolli de 3 ans.C'est un vrai signal qu'il a donné au club, et au groupe de joueurs, c'est important pour les joueurs de savoir que le coach est investi dans le club." Un entraineur et des joueurs d'expérience, même si le début de saison a été compliqué, il a fallu attendre la 5ème journée contre Cholet pour que les Tangos décrochent leur première victoire : "je connais pas mal de joueurs comme le capitaine Jimmy Roye qui impulse vraiment une dynamique, sérénité, une expérience forte. Les joueurs ont répondu aux attentes et ont créé un socle de l'équipe et ont été fiable toute la saison, avec en plus un buteur, parce que pour être performant dans le football il faut un buteur, en l'occurrence Geoffrey Durbant."

Vivre une montée, c'est extraordinaire

L'ancien défenseur du Stade Lavallois a vécu une montée en Ligue 2, c'était en 2009. Une montée obtenue comme cette saison à l'extérieur, c'était à Cannes : "on avait eu du mal à obtenir les derniers points, c'est un gros sentiment de satisfaction et comme l'a dit Olivier Frapolli, _c'est très très très difficile de monter de National en Ligue 2"_Mickaël Buzaré espère revenir plus souvent à Le Basser la saison prochaien pour voir des matches du Stade Lavallois en Ligue 2.