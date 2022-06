Stade Lavallois : "J'ai besoin de souffler", Roger Monnier explique les raisons de sa démission

Roger Monnier n'est plus le président de l'association du Stade Lavallois, celle qui gère les équipes de jeunes. L'homme a déposé sa démission et souhaite prendre du recul après une saison 2021-2022 riche en succès sportifs.

Du changement au Stade Lavallois. Alors que l'équipe professionnelle est en vacances, du côté de l'association ça bouge : Roger Monnier a donc démissionné de la présidence de l'association, comme l'expliquait France Bleu Mayenne mercredi. La structure, différente de la SASP, est celle qui gère les équipes des U6 à U19. En juin 2021, il y avait eu quelques tensions entre Roger Monnier et le président du Stade Lavallois Laurent Lairy au sujet de la gestion de l'équipe U19. Mais Roger Monnier l'assure, s'il démissionne c'est parce qu'il est fatigué. "La fonction de président est très chronophage, c'est à dire que vous passez globalement de 25 à 30h la semaine au club, avec en plus derrière la quantité d'appels téléphoniques... j'ai besoin de souffler" explique Roger Monnier.

Fierté

L'homme est fier du travail accompli, notamment sur la saison qui vient de s'écouler. "Nos U19 se maintiennent en championnat national. Nos U18 qui terminent dans les premières places, nos U16 gravissent aussi un étage et vont accéder au championnat national U17. Et quand on sait l'importance du championnat U-17 dans la formation, c'est très bien. Les U14 ont terminé dans les premières places également. Nos U13 terminent champions et vont ce week-end à Capbreton pour les phases finales" égraine l'ancien président de l'association. La qualité du plan éducatif fédéral a aussi été soulignée par la Fédération Française de Football. L'an prochain une équipe U13 féminine verra le jour au Stade Lavallois.

"Un personnage qui a beaucoup donné"

Le président Laurent Lairy travaillera au moins jusqu'en octobre avec le vice-président Hubert Bergue. Ce dernier est pressenti pour reprendre les rênes de l'association Stade Lavallois. Une assemblée générale aura lieu au mois d'octobre. "Je rends hommage à Roger Monier parce que c'est un personnage qui a beaucoup donné pour le Stade lavallois, avec une énergie et beaucoup d'investissement. Il compte dans l'histoire du Stade lavallois" déclare Laurent Lairy. Si l'association doit aussi tirer partie de la montée de l'équipe professionnelle en Ligue 2, les exigences autour de la structure associative vont monter d'un cran. "_Il faut être prêt à relever des défis dans le monde du football où l'on a de plus en plus d'exigence et de plus en plus de contraintes_. Là, on monte en Ligue 2 donc je suis obligé encore une fois de revoir les budgets et donc tout ça, c'est beaucoup beaucoup d'heures aussi qui vont être nécessaires pour structurer" poursuit le président du Stade Lavallois.