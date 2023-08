Stade Lavallois : "J'ai eu des échos positifs de ce club", rencontre avec le nouvel adjoint Francis de Perçin

La Ligue 2 reprend ce samedi pour le Stade Lavallois face à Angers à 19h au stade Francis le Basser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on s'intéresse cette semaine à un joueur , un membre du staff ou encore au centre de formation du Stade Lavallois. Ce mardi, on rencontre le nouvel adjoint d'Olivier Frapolli, Francis de Perçin, arrivé d'Amiens . Il a notamment bien connu un ancien entraîneur lavallois, Philippe Hinschberger, avec qui il a travaillé de nombreuses années et d'ailleurs, c'est un peu lui qui transmit des ondes positives au nouvel adjoint pour qu'il vienne en Mayenne.

Des échos positifs

Et Philippe Hinschberger a commencé très tôt d'ailleurs, dès 2014 et leur première collaboration à Créteil, pour distiller les points positifs du club lavallois. "Il parlait beaucoup de ce club parce que ce club l'a beaucoup marqué", commence l'adjoint, "le fait qu'il m'en parle, j'avais aussi quelques connaissances qui sont passées par Laval et à chaque fois, j'ai eu des échos positifs de ce club, du coup ça m'a donné envie de tenter l'aventure ici". Le staff et le président ont ensuite terminé de le convaincre. "J'ai senti vraiment une atmosphère de travail qui était très sereine, ils savaient où ils voulaient aller, il y avait un projet bien clair et bien défini", raconte Francis de Perçin, "et pour le coup ça m'a vraiment donné envie de participer à ce projet avec eux".

"Il y a ici un climat serein"

Après Créteil, Grenoble et Amiens, l'ancien défenseur de métier va donc découvrir un quatrième club de Ligue 2 avec un nouveau coach, Olivier Frapolli, qu'il ne connaît finalement que très peu. "Par la force des choses, je l'ai rencontré quand lui était entraîneur d'Orléans et après à Laval, j'ai eu le loisir d'échanger avec lui, mais je ne le connaissais pas personnellement", ajoute le nouvel adjoint, "il y a une relation qui est saine, il y a un climat ici qui est serein, qui permet d'être performant". L'ancien défenseur a commencé au centre de formation du PSG, a pris la direction du Paris FC après une blessure et Tarbes. Le Parisien est très vite venu au coaching, toujours du côté de Tarbes et il est du style proche des joueurs. "Avant d'être un bon joueur, il faut être un homme équilibré et il est important de connaître le joueur, mais aussi l'homme", continue Francis de Perçin.

Alors, on ne le verra pas forcément toujours debout devant le banc, il est surtout très actif lors des entraînements, "j'adore le terrain, j'adore conceptualiser des séances, animer des séances et les mettre en place", décrit-il. "À la fin de ma petite carrière de joueur, je n'avais qu'une envie, c'était de transmettre ce que j'avais appris". Et comme un signe du destin, Francis de Perçin arrive à Laval à l'âge de 53 ans, comme quoi la Mayenne n'attendait que lui.