Stade Lavallois : "Je fais tout pour revenir début mai", Julien Maggiotti espère jouer avant la fin de saison

C'est peut-être la meilleure nouvelle de ces dernières semaines au Stade Lavallois. Son meilleur buteur, actuellement blessé depuis fin novembre après sa rupture des ligaments croisés , Julien Maggiotti nous confirme qu'il pourrait faire son retour avant la fin de la saison. Le milieu de terrain est en ce moment en stage à Clairefontaine, le centre de préparation de l'équipe de France, jusqu'au 1er avril pour sa rééducation et tout se passe bien. À tel point qu'il pourrait retrouver le terrain avant la fin de l'année. Il s'est confié au micro de France Bleu Mayenne.

France Bleu Mayenne : Une question d'abord Julien que tout le monde se pose, comment ça va et comment se passe la rééducation ?

Julien Maggiotti : Ça va, la rééducation se passe bien, je suis en train de valider les petites dernières étapes pour valider les appuis terrain et pour revenir en forme après mon stage à Clairefontaine, j'ai commencé ce lundi (20 mars, ndlr) et je finis le 1ᵉʳ avril. Ce sont surtout des séances sur les machines, des appuis, du travail sur ma jambe, du renforcement et plein d'exercices pour continuer à travailler là où je suis un peu en manque de force.

À Clairefontaine justement, Julien, tu as pu croiser l'équipe de France de football parce qu'elle est venue visiter le centre de rééducation. Comment ça s'est passé ?

Didier Deschamps et son staff sont venus inaugurer le centre médical ce mardi et on a pu échanger très rapidement, ils nous ont dit bonjour et voilà, c'est toujours de beaux moments. C'était uniquement le staff, pas l'équipe, et j'ai pu assister à l'entraînement ouvert au public des joueurs de l'équipe de France. C'est toujours beau à vivre quand on est à Clairefontaine, qu'on voit les meilleurs joueurs français du moment, c'est toujours beau.

Est-ce que tu as pu laisser un numéro ou quelques notes à Didier Deschamps pour le futur ?

Je lui ai dit qu'il devait regarder le Stade lavallois jusqu'à la fin de saison, non mais personne ne mérite son attention mais ça fait toujours rêver de les voir en vrai, ça fait toujours quelque chose.

Julien, tu entres peut-être dans la dernière phase de ta rééducation, on parle d'un retour éventuellement début mai, est-ce que c'est jouable tu penses ?

Moi je l'espère, après comme on dit des fois on ne peut pas mais début mai mon corps saura si je peux ou pas mais en tout cas je fais tout pour être là début mai, que ça soit le premier week-end, que ce soit le deuxième en tout cas c'est mon objectif de remettre un maillot Tango avant la fin de saison. Ce serait une bonne nouvelle pour moi et pour les gens aussi, tout le monde attend ça et moi aussi j'attends ça avec impatience.

Un dernier mot Julien sur la situation du club, comment tu vois cette partie de saison un peu délicate en ce moment ?

Oui, c'est une situation compliquée, délicate, mais on est déjà passé par là. On a les joueurs pour s'en sortir et on va s'en sortir, voilà c'est tout ce que je sais et c'est ce qui va se passer. On a un groupe, on est solidaire et ensemble on va y arriver. On le sait, on passe une mauvaise passe, comme tous les clubs mais des fois et il va falloir faire le dos rond et travailler tous ensemble pour aller chercher ce maintien au plus vite. Quand on joue au Stade lavallois et quand on porte cet écusson-là, on se doit de laisser le club en Ligue 2 et de tout donner pour ses supporters et pour ce club.