Stade Lavallois : l'attaquant Simon Elisor arrive pour six mois

Un attaquant était espéré, et il est arrivé. Simon Elisor s'engage avec le Stade Lavallois pour les six prochains mois. Le joueur, le club belge du RFC Seraing et les Tango se sont entendus pour un prêt de six mois.

Révélation du National l'an passé

Le joueur âgé de 23 ans évoluait en Jupiler Pro League, la division 1 belge depuis cette saison avec un total de 13 matchs joués pour un but. C'était l'une des révélations du championnat de National l'an dernier avec Villefranche Beaujolais.

Véritable gâchette devant, Simon Elisor avait marqué 17 buts en 34 matchs. Le natif de Périgueux a déjà joué en Ligue 2. C'était lors de la saison 2020/2021 avec l'AC Ajaccio (10 matchs, 1 but).