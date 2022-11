Stade Lavallois : l'entraîneur Olivier Frapolli inquiet de la blessure au genou de Julien Maggiotti

Un gros cri de douleur a résonné dans les travées de Le Basser ce vendredi midi en début de match amical entre Laval et Saint-Brieuc. Peu avant la 20e minute, Julien Maggiotti s'est écroulé dans la surface de réparation adverse. Il se relève puis file derrière le but sur une jambe et en grimaçant. Avant de s'effondrer. Les soigneurs du Stade Lavallois se dirigent vers le joueur corse qui mettra plusieurs minutes à se relever. Julien Maggiotti est remplacé par Dembo Sylla.

Après match, l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli a confié son inquiétude : "cela fait partie des risques, mais c'est bête car il s'est fait ça tout seul. Il n'a pas forcément mal, mais cela ne veut rien dire. C'est le genou, et comme c'est un garçon qui n'est jamais blessé, on est tous un peu inquiets."

C'est l'examen médical qui permettra de connaître la nature exacte de la blessure et son éventuelle gravité.

Selon nos informations, Julien Maggiotti passera un examen (une IRM) lundi prochain à Bastia où le joueur avait prévu de se reposer pour les vacances liées à la trêve Coupe du monde.