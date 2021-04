Stade lavallois : l'entraîneur Olivier Frapolli prolonge l'aventure pour les trois prochaines années

La nouvelle équipe dirigeante n'aura pas traîné pour choisir l'entraîneur de la prochaine saison. Laurent Lairy a choisi de s'appuyer sur le coach actuel en prolongeant Olivier Frapolli pour les trois prochaines saisons. Le Varois âgé de 49 ans est arrivé à Laval le 29 mai 2019 pour succéder à Pascal Braud qui avait pris la suite de François Ciccolini.

Olivier Frapolli faisait forcément partie des candidats potentiels pour être sur le banc l'année prochaine. En parallèle de ce dossier, les dirigeants ont aussi consulté d'autres entraîneurs : les noms de Michel Audrain ou Oswald Tanchot, qu'on vu dans les tribunes de Le Basser lors du derby contre le mans fin mars, ont été évoqués.

Un entretien convaincant

Mais Olivier Frapoli et Laurent Lairy ont longuement discuté la semaine dernière sur le nouveau projet du club, ses ambitions. Olivier Frapolli a été convaincant, et Laurent Lairy convaincu. L'actuel entraineur est arrivé en mai 2019. Il a connu déjà deux saisons très difficiles avec le coronavirus et des résultats pas forcément très bons. Sa première saison sur le banc des Mayennais s'est conclue à la 10e place.

Quelle influence sur le mercato ?

Olivier Frapolli avait à plusieurs reprises déclaré qu'il ne se voyait pas rester au Stade Lavallois en cas de montée. Revirement de situation donc. Le Varois a l'avantage de bien connaître le National. Rappelons qu'il a fait monter en Ligue 2 l'US Orléans en 2014.

Le chantier maintenant va concerner les joueurs : qui va rester ? quels joueurs recrutés ? Quelle influence de l'entraîneur dans le prochain mercato ? Éléments de réponses à venir après la conférence de presse et dans les prochaines semaines.