Stade Lavallois : l'entraîneur Olivier Frapollli réagit au départ soudain de l'attaquant Zakaria Naidji

Mardi 29 août, le club du Stade Lavallois a annoncé lé départ de son attaquant Zakaria Naidji. L'Algérien était arrivée à l'été 2022 en Mayenne en provenance de Pau. Après une saison à Laval, Naidji a signé dans un club de son pays, Mouloudia Alger . En conférence de presse d'avant-match (Laval accueille le SM Caen ce samedi), l'entraîneur lavallois a réagit à ce départ qui n'était pas du tout prévu : "j'ai appris son départ le lundi avant le match à Quevilly. C'est Zak qui souhaitait qui rentrer en Algérie et non pas Zak qui souhaitait quitter le Stade Lavallois. Il était très bien ici et c'est un garçon que j'aime beaucoup. Il a souhaité rentrer au pays pour des raisons familiales. Zakaria m'a exprimé son mal-être. après, je regrette le timing, pour nous il n'est pas favorable et je l'ai dit au joueur. Je souhaite à Zak que du bonheur dans son nouveau projet. Il aura marqué le club par son passage, sportif et humain. C'est quelqu'un de très bien, de souriant. C'est une tristesse de le voir partir et sportivement, c'est un coup dur, parce qu'après les départs de Simon (Elisor) et Julien (Maggiotti), c'était notre troisième meilleur buteur. Mais c'est la vie du foot."

Un nouvel attaquant arrive

Zakaria Naidji sera présent aux Gandonnières une dernière fois ce vendredi pour saluer tous les membres du club. "Je pense que ce sera un moment émouvant car c'est un garçon attachant et qui s'est attaché à notre histoire. mais c'est la vie du football, c'est comme ça."

Les dirigeants du Stade Lavallois ont trouvé le remplaçant de Zakaria Naidji. Le nouvel attaquant, un joueur qui était libre, sera présenté ce vendredi en fin de journée. Il ne sera pas sur la feuille de match pour le match de samedi face au Stade Malherbe de Caen.