Stade Lavallois : l'équipe encore impactée par le coronavirus, Sébastien Desmazeau prend les commandes

Lundi, Laval reçoit Quevilly-Rouen Métropole pour la 23e journée de National (18h45). Déjà privé de son entraîneur principal Olivier Frapolli, positif à la covid-19, c'est au tour de l'entraîneur des gardiens Gilles Bourges d'être malade. On ne sait pas s'il est positif au coronavirus, il a passé un test RT-PCR samedi. Le résultat n'est pas encore connu, mais Gilles Bourges est cloué au lit.

Celui qui officiait sur le banc lundi dernier contre le SO Cholet (0-0), n'a pas dirigé les séances d'entraînements de ce week-end. Ni donc la mise en place tactique ce dimanche matin, à la veille de recevoir le deuxième de National, Quevilly-Rouen Métropole.

C'est donc Sébastien Desmazeau qui s'assoira sur le banc du Stade Lavallois lundi soir. C'est un des adjoints d'Olivier Frapolli et entraîneur de l'équipe réserve (N3). "J'aborde cela avec beaucoup de flegme et l'envie d'apporter ma fraîcheur" expliquait l'intéressé lors de la conférence de presse d'avant-match ce dimanche. Un exercice auquel il ne s'était plus frotté d'ailleurs depuis 2018 et sa dernière année au FC Poitiers.

Caddy positif

Dans le groupe mayennais, Dorian Caddy a été testé positif à la covid-19 cette semaine. L'attaquant est donc forfait pour le match face à QRM. Incertitude autour de Tom Duponchelle, malade aussi depuis dimanche matin et qui n'a pas pu s'entraîner. Le club attend le résultat d'un test RT-PCR.