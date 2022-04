Stade Lavallois : la billeterie pour le dernier match à Le Basser ouvre ce jeudi

C'est un match qui va attirer les foules. Car ce sera le dernier de la saison à domicile pour le Stade Lavallois. Le vendredi 6 mai, Laval accueillera le Red Star et les supporters des Tango voudront absolument être présents pour fêter la probable montée en Ligue 2. La billetterie pour ce match ouvre ce jeudi après-midi à 14 heures, à la boutique des Socios, rue de Paris à Laval.

Et il pourrait y avoir un peu de monde à la mi-journée devant la boutique des supporters. Avec les festivités prévues le soir du 6 mai, les billets devraient partir comme des petits pains. La barre symbolique des 10 000 spectateurs pourrait être franchie. Il y avait déjà 8200 personnes lundi dernier pour le match face à Boulogne. Et pour la réception du Red Star, le club met en vente 1000 places debout (ce qui n'était pas le cas lundi). Les spectateurs pourront ainsi se positionner derrière le but côté avenue Pierre de Coubertin.

La billeterie en ligne, sur le site internet du Stade Lavallois, ouvre également ce jeudi à 14 heures.

L'une des plus grosses affluences de ces dix dernières années ?

Sur les dernières saisons, Le Basser avait accueilli 9500 spectateurs en avril 2019. Un peu moins de 10 000 personnes aussi pour le dernier match de la saison en mai 2016. Et il faut remonter à la saison 2013/2014 pour trouver trace d'un match avec plus de 10 000 spectateurs. C'était lors de la dernière journée, un match entre Laval et Metz devant 12 840 personnes. Pas de but dans cette rencontre, mais à l'époque, le maintien en poche d'extrême justesse. Là, c'est une montée que devraient célébrer les supporters.

Les horaires de la billeterie

A la boutique des Socios, rue de Paris à Laval :

Mardi et jeudi de 14h à 18h30

Vendredi de 13h30 à 17h

Lundi de 14h à 17h30

Boutique fermée le mercredi et le week-end.

Tarifs