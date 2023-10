Stade Lavallois : la billetterie pour le match de gala contre Saint-Étienne ouvre le 3 octobre

Sam Sanna et les Lavallois vont affronter les Verts de Saint-Étienne le lundi 23 octobre à Le Basser.

Le stade Francis-Le Basser fait souvent le plein depuis le début de cette saison. Les places devraient donc partir rapidement pour le match de gala entre le Stade Lavallois et l'AS Saint-Étienne. Une pré-vente est organisée pour les abonnés à partir du mardi 3 octobre et jusqu'au vendredi 6. Les abonnés pourront acheter cinq places chacun au siège du Stade Lavallois, de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 heures.

ⓘ Publicité

A partir du 9 octobre pour le grand public

S'il reste des places, la billetterie ouvrira au grand public le lundi 9 octobre à 9h15, à la fois sur la billetterie en ligne et au siège du club. En raison de l'affluence attendue pour ces ventes, le club lavallois explique qu'un "cheminement spécifique sera mis en place".

Pour ce match Laval / Saint-Étienne, les tarifs match de "gala" s'appliquent : 30 euros en Actual haut, 16 euros en Actual bas, 18 euros en Crédit Mutuel et 9 euros en tribune A.