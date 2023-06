Stade Lavallois : la coqueluche des supporters, Julien Maggiotti peut-il rester à Laval ?

Les fans de Julien Maggiotti - ils sont nombreux - aimeraient tellement connaître la réponse à cette question. En deux ans à Laval, le joueur corse a su créer quelque chose d'unique, de magique même avec les supporters du Stade Lavallois. Julien Maggiotti a trouvé une famille à Laval : "jouer au foot, prendre du plaisir et rendre les gens heureux, c'est ce que je recherche. Et j'espère que ce sera ici encore pendant dix ans si je pouvais parce que je me sens bien à Laval. Mais je ne sais pas, j'appartiens à un club, il y a un agent, un président ici donc il y aura des discussions."

ⓘ Publicité

Il y a presqu'un an, Julien Maggiotti a en effet signé à Charleroi en D1 belge. Prêté une saison à Laval dans la foulée, le milieu offensif termine le championnat en étant l'un des meilleurs buteurs de l'équipe et co-meilleur passeur. Le tout en ne jouant qu'une demi-saison seulement (18 matches), la faute à cette grave blessure au genou au mois de novembre (lors du match amical contre Saint-Brieuc). Concernant son avenir immédiat, Julien Maggiotti n'en sait pas plus ou ne veut pas en dire plus : "si je pars, je peux partir fier et si je ne pars pas, je vais rester encore en Ligue 2 avec Laval. Les discussions vont commencer cette semaine. Mais quoi qu'il arrive, je suis fier d'avoir laissé le club en Ligue 2."

Alors qu'est ce qui pourrait faire que le joueur de 27 ans reste en Mayenne ? Avec une nouvelle saison complète en Ligue 2 et dans un club où il s'épanoui et où il a la totale confiance du coach, Julien Maggiotti pourrait crever l'écran, et prendre une forte valeur marchande. Dans un an, Charleroi pourrait alors avoir des offres alléchantes et faire une belle opération.

Mais le toujours souriant milieu offensif pourrait aussi voir plus haut dès l'été qui arrive. Réponse dans les prochains jours.