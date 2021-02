Stade lavallois : "la Coupe de France, c'est notre rayon de soleil" estime l'entraîneur, Olivier Frapolli

Le Stade lavallois va disputer ce samedi 13 février, le 7e tour de la Coupe de France en se déplaçant sur la pelouse (synthétique) de l'US Saint-Philbert au sud de Nantes. Un club de National 3, alors que Laval a éliminé une équipe de Régional 1 puis de R2 aux tours précédents.

Depuis leur retour de Lyon dans la matinée de mercredi, les joueurs du Stade lavallois n'ont pas pu réellement s'entraîner. En raison des conditions climatiques, les terrains sont impraticables et il y a même un arrêté municipal interdisant de les utiliser. Les footballeurs se sont donc adaptés et sont allés courir et faire quelques jeux de ballons du côté de l'étang de Changé.

Entre les conditions météos, les test Covid et le calendrier incertain du mois de février, cela fait beaucoup d'aléas, mais l'équipe et le staff s'adaptent. "Dans la vie, il faut prendre les choses du bon côté" a dit l'entraîneur, Olivier Frapolli. "La Coupe de France est une compétition particulière. On a une préparation particulière, il faut prendre cela du bon côté."

Concernant les tests précisément, tout l'effectif a effectué un nouveau test PCR ce mercredi au retour de Lyon. Heureusement pour eux, ce test sera encore valable pour le match de mardi prochain en cas de qualification pour le 8e tour. Ce match est pour l'instant programmé aux Herbiers le mardi 16 février à 20 heures. Le club de National 2 n'a pas souhaité avancer le coup d'envoi à 18 heures.

Encore un attaquant forfait

Par rapport au déplacement à Lyon, un joueur supplémentaire est forfait. Il s'agir de Ludéric Etonde, sorti sur blessure mardi soir. En revanche, l'attaquant Dorian Caddy pourrait peut-être jouer ce samedi à Saint-Philbert.

Le coup d'envoi de ce match est prévu à 14 heures, sur le terrain synthétique annexe du club ligérien. Cette rencontre est retransmise en intégralité sur France Bleu Mayenne avec les commentaires de Gildas Menguy et Gérard Lecocq.