Stade Lavallois : la fin de saison en boulet de canon du milieu de terrain Jordan Adéoti

Jordan Adéoti a retrouvé une place de titulaire depuis l'absence pour blessure de Sam Sanna, c'est-à-dire depuis la 25e journée de Ligue 2. Et sur les derniers matches, le milieu récupérateur apporte beaucoup à l'équipe de Laval. Dans l'animation mise en place par Olivier Frapolli, Adéoti peut rapidement se projeter vers l'avant. Et samedi soir encore face à Saint-Étienne, l'international béninois de 34 ans a impressionné. "Depuis que je suis de nouveau titulaire, j'ai fait de bonnes prestations" estime en effet Jordan Adéoti, "Même lors des défaites, mes matches étaient cohérents. Petit à petit, j'ai pris du rythme, de la confiance et forcément, j'ai senti que j'avais de plus en plus de jambes. Je sens que je suis bien, que j'apporte à l'équipe donc je suis content."

Au mois de janvier dernier, invité de l'émission 100% Stade Lavallois sur France Bleu Mayenne, Jordan Adéoti s'était plaint de ne plus être souvent titulaire, de ne jouer que des fins de matches, estimant qu'il pouvait apporter à l'équipe. Il fallait se montrer patient.

Cette saison, Jordan Adéoti, c'est 30 matches joués en 35 journées, deux buts et une passe décisive. Et le brassard de capitaine en prime depuis quatre matches, depuis que le capitaine Jimmy Roye est en délicatesse avec ses adducteurs.