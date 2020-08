Stade Lavallois : la préparation s'accélère avant la reprise du National

Ce samedi le Stade Lavallois a été tenu en échec par La Roche-sur-Yon (0-0). Un score anecdotique tant les préparations estivales ne reflètent quasiment jamais le véritable état de forme d'une équipe à l'heure de démarrer son championnat.

Avant la rencontre Olivier Frapolli, l'entraîneur mayennais avait prévenu : ses joueurs piochent peut-être un peu physiquement ces derniers jours, au coeur de la préparation. Une rencontre qui a en tout cas permis au coach d'effectuer une large revue d'effectif (voir compositions ci-dessous).

Donner un second souffle à la préparation de ses joueurs, c'est la mission d'Olivier Frapolli et de son staff, à J-19 de la reprise du championnat de National. Pour cela ils ont concocté deux matchs sur les six prochains jours. Ce mercredi 5 août, les Mayennais affrontent le FC Chambly à Gouvieux (Oise). Et le samedi 8 août, le Stade Lavallois reçoit Cholet sur le terrain n°7 des Gandonnières à 11h et à huis clos.

Composition(s) de l'équipe contre les Vendéens

1ère période : Belon - Seidou, Cros, Mendy, Tré - Ouadah, Sylla, Boudjemaa, Sao - Caddy, Robinet

2e période : Sauvage - Ait Moujane, Cottereau, Carlier, Cissé - Etonde, Ndiaye, Dembélé, Toufiqui - Nzuzi, Brun