Stade lavallois : lancement de la campagne des abonnements pour la saison 2022/2023

Top départ pour les abonnements au stade Francis le Basser. La campagne d'abonnements a été lancée ce mercredi en ligne par le Stade lavallois pour cette nouvelle saison 2022/2023 en Ligue 2. Ce n'est pour le moment ouvert que pour les abonnés de l'année dernière, ceux qui veulent s'abonner pour la première fois il faudra attendre un peu, le 4 juillet.

Il est donc possible de se réabonner en ligne, au stade le Basser ou à la boutique des Socios.

Ouvert aux nouveaux abonnés dès le 4 juillet

Vous pouvez vous réabonner ici ou au stade Francis Le Basser de ce jeudi au jeudi 30 juin de 9h à 12h et de 14h à 17 h 30 sauf le samedi et le dimanche et à la boutique des Socios, située rue de Paris à Laval à partir du lundi 4 juillet à 14h.

Pour les nouveaux abonnés, rendez-vous le 4 juillet à la boutique des Sociaux ou sur internet.