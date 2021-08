Stade Lavallois : le défenseur Marvin Baudry revient de loin, de très loin

Marvin Baudry, défenseur central de 31 ans, a été présenté officiellement au centre d'entraînement des Gandonnières du Stade Lavallois ce lundi 2 août 2021. Un joueur sevré de compétition depuis plus d'un an mais qui débarque en Mayenne avec l'envie de rebondir et d'apporter son expérience.