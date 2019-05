Stade lavallois : le défenseur Stéphane Lambèse évoluera en Ligue 2 la saison prochaine

Laval, France

Stéphane Lambèse a passé une saison au Stade lavallois, prêté par le FC Lorient. Le défenseur latéral droit avait confié qu'il ne retournerait pas dans le club morbihanais où il était en fin de contrat. Stéphane Lambèse avait alors laissé entendre qu'il ne signerait pas non plus au Stade lavallois et qu'il avait trouvé un autre club. C'est désormais officiel, c'est l'US Orléans qui a recruté le jeune et prometteur défenseur. Stéphane Lambèse s'est engagé pour les trois prochaines saisons.

Officiel : Stéphane Lambese nous rejoint pour une durée de 3 ans ! pic.twitter.com/1hP7ddGWzs — US Orléans 🐝 (@US_Orleans) May 13, 2019

Stéphane Lambèse

Né le 10 novembre 1995 à Nogent-sur-Marne.

1m71 / 72 kilos

Paris SG (réserve) : de 2012 à 2016

Cette saison : 29 matches en National (29 fois titulaire, 0 but, 8 cartons jaunes).