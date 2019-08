Stade lavallois : le jeune milieu offensif Wilson Isidor à l'essai

Laval, France

Le mercato estival se termine lundi prochain (2 septembre à minuit) et le Stade lavallois aimerait recruter encore un joueur, plutôt dans le secteur offensif. Ce pourrait être sous forme d'un prêt. Ce jeudi après-midi, le jeune Wilson Isidor a été mis à l'essai. Ce joueur d'origine haïtienne est né à Rennes le 27 août 2000, il vient donc de fêter ses 19 ans. Isidor a été formé au Stade Rennais et cet ailier droit d'1m80 évolue depuis un an du côté de l'AS Monaco où il est sous contrat jusqu'en 2023. Wilson Isidor est aussi international. Il compte 8 sélections en équipe de France U19 et a inscrit pas moins de 8 buts.