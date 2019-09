Stade lavallois : le jeune milieu offensif Wilson Isidor prêté par Monaco

Laval, France

Le mercato estival se termine ce lundi soir à minuit et le Stade lavallois a recruté un milieu de terrain pour renforcer son secteur offensif. Le jeune Wilson Isidor est prêté par l'AS Monaco pour une saison. Ce joueur d'origine haïtienne est né à Rennes le 27 août 2000, il vient donc de fêter ses 19 ans. Isidor a été formé au Stade Rennais et cet ailier droit d'1m80 est sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en 2023. Wilson Isidor est aussi international. Il compte 8 sélections en équipe de France U19 et a inscrit pas moins de 8 buts.

Son contrat est cours d'homologation. Wilson Isidor pourrait jouer dès vendredi à Béziers avec sa nouvelle équipe.