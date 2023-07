Stade Lavallois : le milieu de terrain Antonin Bobichon indisponible jusqu'en septembre

Il faudra faire sans Antonin Bobichon pour le début de la Ligue 2. Le milieu de terrain offensif du Stade Lavallois ne sera pas de retour, a priori, avant le mois de septembre, annonce ce lundi le coach Olivier Frapolli lors d'une conférence de presse organisée ce lundi. À peine remit de son opération au pied, l'ancien du Sco d'Angers ne reprendra la course que la semaine prochaine et aura un bon mois de préparation.

Opérationnel début septembre

"Il n'a pas l'autorisation de reprendre la course, il va lui falloir un bon mois de préparation je pense", indique l'entraîneur des Tango, "il a été déconditionné et il est resté alité pendant trois semaines, mais sa cicatrisation est en bonne voix". Antonin Bobichon devrait donc être opérationnel si tout va bien "début septembre". Il faudra donc composer sans lui au milieu pour les premiers matches de Ligue 2, face à Angers, à Troyes, contre Rodez et sans doute à Quevilly-Rouen.

"L'absence d'Antonin est quand même un coup dur, mais on sait qu'il va revenir et quand il reviendra, il faudra lui faire de la place", ajoute Olivier Frapolli. Kevin Tapoko, préservé face à Cholet, est de retour avec le groupe et malgré l'absence de Ryan Ferhaoui , le cœur de jeu lavallois est fourni pour attaquer la Ligue 2 selon le coach.

En attendant, le Stade Lavallois se déplacera à Flers, dans l'Orne ce mercredi soir pour un nouveau match amical face à Caen, coup d'envoi 18h.