Stade Lavallois : le milieu de terrain Jordan Adéoti absent encore plusieurs semaines

Le Stade Lavallois n'est pas épargné par les blessures dès le début de cette saison. Il y a les blessés pour qui ce sera très long comme Ryan Ferhaoui et François-Xavier Fumu Tamuzo qui ne reviendront pas avant 2024. Le nouveau défenseur, Peter Ouaneh a repris l'entraînement et pourrait être disponible pour le prochain match à Bastia. Pour Edson Seidou (défenseur) et Antonin Bobichon (milieu offensif), il faudra patienter encore un peu.

La mauvaise nouvelle concerne surtout Jordan Adéoti. Le milieu récupérateur est sorti au bout d'une demi-heure lors du premier match de la saison, contre Angers. Le public a lors pensé à une simple béquille, un gros coup à la cuisse. Deux jours plus tard, le diagnostic tombe, c'est plus sérieux avec une déchirure musculaire à la cuisse droite. Et six semaines d'indisponibilité annoncées. Mais le milieu de terrain de 34 ans ne sera pas de retour pour la réception de Guingamp dans dix jours.

Un retour pour la réception de Saint-Étienne ?

L'entraîneur du Stade Lavallois Olivier Frapolli parle maintenant d'encore six semaines de convalescence. Cela veut dire un potentiel retour fin octobre / début novembre. Pourquoi pas lors de la 11e journée, avec la réception des Verts de Saint-Etienne au stade Francis Le Basser ?

Cette longue absence est une épine dans le pied du coach des Tango. Jordan Adéoti, 5e joueur le plus utilisé la saison passée, est un cadre de l'équipe. Mais le Béninois n'a pas le choix, il doit prendre son mal en patience.