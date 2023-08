Stade Lavallois : le milieu de terrain Jordan Adéoti "indisponible plusieurs jours" après un coup à la cuisse

Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu contre le SCO d'Angers, Jordan Adéoti, milieu de terrain du Stade Lavallois, est "indisponible quelques jours" en raison d'une béquille, selon son entraîneur Olivier Frapolli qui s'est exprimé samedi soir en conférence de presse d'après-match.

Le joueur a reçu un coup sur la cuisse, sur un choc avec Yan Valéry sur une passe en retrait à la 22e minute. Dans un premier temps strapé, Jordan Adéoti a été contraint de sortir quelques minutes après car la douleur était trop intense. "Il sera absent quelques jours. J'espère que ce n'est pas trop grave" explique le coach des Tango.

Le staff du Stade Lavallois touche du bois pour qu'il revienne le plus rapidement possible, car Laval compte ses milieux de terrain sur les doigts de la main en ce début de saison. Antonin Bobichon est toujours en phase de reprise. François-Xavier Fumu Tamuzo et Ryan Ferhaoui sont blessés pour plusieurs mois.

Le Stade Lavallois se déplace samedi à Troyes dans l'Aube pour la deuxième journée de Ligue 2.