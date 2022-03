Stade Lavallois : le milieu offensif F.-X Fumu Tamuzo opéré avec succès d'une rupture du tendon d'Achille

Ce n'est pas une flèche qu'il a pris au talon, mais c'est un coup dur pour François-Xavier Fumu Tamuzo. Le milieu de terrain offensif du Stade Lavallois s'est blessé au tendon d'Achille vendredi dernier lors d'un entraînement. Le joueur de 26 ans a été opéré dès samedi dans une clinique de Cesson-Sévigné près de Rennes. "L'opération s'est bien passée" selon le Stade Lavallois.

Une longue convalescence

Le club mayennais ne communique pas sur la durée d'indisponibilité du joueur. Mais selon nos informations, ce type de blessure engendre au moins quatre mois de convalescence avant de reprendre la course. Six mois environ avant de pouvoir reprendre l'entraînement individuel puis collectif et pas loin de huit mois d'attente pour espérer retrouver la compétition, soit un retour espéré pour le mois de novembre pour le joueur arrivé à l'intersaison de

Fumu Tamuzo a joué à douze reprises (2T, 10R) cette saison en National. Il n'a marqué aucun but ni délivré aucune passe décisive. Le joueur formé à l'AJ Auxerre a signé un contrat de deux ans au Stade Lavalllois lors de son arrivée l'été dernier.