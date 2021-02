Stade Lavallois : le préparateur physique Sébastien Sergent mis à pied

Sébastien Sergent ne sera plus le préparateur physique du Stade Lavallois pour le reste de la saison

Arrivé en juin 2019 pour s'occuper de l'équipe première, l'aventure au Stade Lavallois se termine pour le préparateur physique Sébastien Sergent. Le club lui a signifié sa mise à pied, à titre conservatoire, le vendredi 29 janvier. Une information révélée par nos confrères d’Ouest-France, que nous sommes en mesure de confirmer.

L'ancien militaire de la marine nationale est convoqué par les dirigeants du Stade Lavallois lundi prochain pour un entretien préalable au licenciement. L'information n'a pas encore été officialisée par le club.

Sébastien Sergent, arrivé en Mayenne à la demande de l'entraîneur Olivier Frapolli, était absent des matchs officiels depuis le début de l'année. Suspendu lors des rencontres de National contre l'US Créteil et l'US Avranches, le préparateur physique n'avait pas fait le déplacement non plus samedi dernier à Angers NDC, pour le 5e tour de la Coupe de France. C'est Sébastien Demazeau qui avait pris en charge l'échauffement à ce moment-là.