Stade Lavallois : le président Laurent Lairy annonce les festivités des 120 ans du club dans une vidéo

Sur le site internet du Stade Lavallois, le président Laurent Lairy a dévoilé les évènements qui auront lieu à la fin de la saison pour célébrer les 120 ans du club. Un maillot collector sortira bientôt et un tournoi de football à Le Basser sera organisé pour les amateurs du ballon rond.

Le Stade Lavallois lance un nouveau support de communication sur son site internet : "Stade Lavallois TV". Il s'agit d'une émission vidéo hebdomadaire pour mettre en valeur les salariés du club, les supporters. "L'objectif est de fournir de la communication institutionnelle au Stade Lavallois, et qui reposera sur trois piliers : la vie sportive pour mettre en valeur des joueurs, la vie du club avec les métiers autour du terrain et l'environnement du club avec les partenaires" explique en préambule le président du club Laurent Lairy.

Ce dernier était donc le "premier invité" d'un jeu de questions-réponses avec le footballeur Utku Altunay qui a porté les couleurs des Tango entre 2005 et 2009 et plus récemment celle de l'US Changé en tant que capitaine. Laurent Lairy dans cette vidéo de sept minutes a révélé le calendrier des festivités des 120 ans du club. Un évènement majeur, très attendu par les supporters.

Un grand tournoi de foot populaire à Le Basser

Ainsi, le maillot collector "spécial 120 ans" sera dévoilé dans quelques jours, disponible en pré-commande et livrable en avril-mai. Un maillot fabriqué "en circuit-court" précise le président du club. Le 3 mai prochain, le Stade Lavallois organisera une soirée de gala avec une vente aux enchères de maillots du club, à destination des partenaires et des institutions.

Enfin le 4 juin : un tournoi de football au stade Francis Le Basser "qui s'adressera à tous les Mayennais" sera organisé. D'abord un tournoi des jeunes, puis les féminines, et un tournoi des légendes auxquelles seront associées des partenaires institutionnels. Les tribunes seront ouvertes à tous les Mayennais. "J'espère que nous serons sortis des normes sanitaires" conclut Laurent Lairy.