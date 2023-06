Stade Lavallois : le recrutement s'accélère avec les arrivées d'un gardien et d'un défenseur

Le gardien de but Mamadou Samassa (à gauche) et le défenseur Peter Ouaneh arrivent à Laval pour la saison prochaine.

Le recrutement est lancé au Stade Lavallois. Ce mercredi 21 juin, à une semaine de la reprise de l'entraînement , le club mayennais annonce le nom des trois premières recrues. L' attaquant Remy Labeau-Lascary est prêté pour un an par le RC Lens, vice-champion de France de Ligue 1.

Dans la foulée, le Stade Lavallois a officialisé l'arrivée de deux autres joueurs. Le gardien Mamadou Samassa et le défenseur Peter Ouaneh vont s'engager avec les Tango pour les trois prochaines saisons.

Samassa, un gardien d'expérience

Le Malien, Mamadou Samassa, 33 ans, est passé par Guingamp, Troyes avant d'aller jouer en Turquie, en Grèce et en Malaisie (Pahang FA). Le gardien de but (1m97) compte 14 sélections avec l'équipe du Mali. Son recrutement peut laisser penser à une mise en concurrence avec Alexis Sauvage, le gardien numéro 1 du Stade Lavallois lors de la saison qui vient de s'achever. Son nom circule d'ailleurs dans des clubs de National (FC Rouen). Samassa est un gardien d'expérience avec cinquante matches de Ligue 1 et plus de 130 matches de Ligue 2 à son actif.

Ouaneh pour remplacer Goncalves

Peter Ouaneh évolue au poste de défenseur central. Né à Kinshasa en République Démocratique du Congo, le joueur de 25 ans a connu de nombreux clubs en National. Laissé libre par Châteauroux, relégué en National 2 par la DNCG de la Fédération française, Peter Ouaneh a également évolué à Concarneau et au Puy-en-Velay avec un certain Kévin Perrot. Le défenseur a été formé au FC Lorient. Suite au départ de Bryan Goncalves, mais aussi de celui de Pierrick Cros, Peter Ouaneh vient s'ajouter à Yohan Tavares, Yasser Baldé, Marvin Baudry et Djibril Diaw (?) en défense centrale.