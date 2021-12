Stade Lavallois : le retour du capitaine Jimmy Roye dans l'équipe pour la réception de Chambly

Pour le dernier match de championnat de l'année, l'entraîneur du Stade Lavallois aura un groupe relativement fourni. Seul le défenseur Yasser Baldé est suspendu. Le défenseur Maxence Carlier, de retour à l'entraînement depuis la semaine dernière, pourrait rejouer un match avec l'équipe B samedi prochain contre Fontenay. Blessé, le milieu offensif François-Xavier Fumu Tamuzo ne sera pas de retour avant la trêve hivernale.

Trois joueurs absents à Boulogne-sur-Mer sont de retour. Les défenseurs Pierrick Cros et Kevin Perrot ont purgé leur match de suspension. Et puis, le capitaine Jimmy Roye est rétabli. Grippé, le milieu défensif avait manqué son premier match de National cette saison. L'ancien Niortais est de retour aux Gandonnières depuis lundi. Et concernant sa blessure au nez (nez cassé lors du match contre Saint-Brieuc), tout est rentré dans l'ordre précise Jimmy Roye : "j'ai été opéré le 15 novembre, cela fait bientôt un mois, donc il n'y a plus de contre-indication pour jouer sans mon masque de protection. Concernant le match face au Mans, j'ai effectivement enlevé le masque en seconde période car j'étais frustré de ma prestation en première période. Je n'aurais peut-être pas dû. Fort heureusement, il n'y a pas eu de conséquences."

Le Stade Lavallois communiquera jeudi soir le nom des seize joueurs convoqués pour ce match face au FC Chambly Oise.