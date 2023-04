Stade Lavallois : le retour du défenseur Yasser Baldé après plus de quatre mois d'absence

Samedi 1er avril, le Stade Lavallois (17e) se déplace à Metz (4e) pour le compte de la 29e journée de Ligue 2. Une rencontre après une coupure de quinze jours qui a fait du bien à l'équipe, suite à la désillusion du match à Niort. Pour ce match en Lorraine, les Tango pourront compter sur Yasser Baldé. Le défenseur n'a plus rejoué depuis le match face à Valenciennes, le 12 novembre à Le Basser. Blessé au mollet droit puis au mollet gauche, l'ancien Choletais a du prendre son mal en patience : "cela a été quatre mois de galère ! Et là, je vois le bout du tunnel."

A l'origine, l'absence de Baldé devait durer trois ou quatre semaines, l'équivalent de la durée de la trêve Coupe du Monde. Mais à la reprise du championnat de Ligue 2, fin décembre, pas de Yasser Baldé à l'entraînement : "j'ai fait le yo-y, c'est-à-dire que je revenais, je repartais, je revenais, je repartais. cela restera une expérience où je vais garder le positif. Cela m'a renforcé mentalement et cela m'a fait du bien."

Dans les moments difficile, le joueur de 30 ans a pu compter sur le soutien de sa famille. Le défenseur central a bien sûr suivi le parcours chaotique de son équipe : "cela a été difficile de l'extérieur de vivre tout ça. On est impuissant car on ne peut rien faire, à part parler avec les joueurs. Mais c'est vrai que je l'ai mal vécu parce que j'ai très envie de me maintenir en Ligue 2. Et lorsqu'on voit les collègues être dans une mauvaise situation, ne pas pouvoir les aider, être impuissant, c'est encore pire."

Yasser Baldé se dit désormais à 100%. Il devrait débuter la rencontre ce samedi soir à Metz, bénéficiant en quelque sorte de l'absence pour suspension de Bryan Goncalves.