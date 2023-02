Stade Lavallois : le retour en grâce de l'attaquant Zakaria Naidji

L'attaquant du Stade Lavallois, Zakaria Naidji, vient de marquer deux buts en deux matches (à Valenciennes et contre Annecy) après plus de cinq mois de disette. Un soulagement forcément pour l'attaquant de 28 ans : "c'était une longue période pour un attaquant comme moi. cela faisait cinq mois que je n'avais pas marqué. C'est un passage à vide. Ce n'est pas parce que je n'avais pas d'occasions, juste un manque d'efficacité. Mais je reviens plus fort maintenant, je vais essayer de marquer plus de buts et je suis très heureux."

Affecté par le départ de Mouali

Un peu moins bien physiquement en décembre et janvier, il y avait aussi autre chose pour expliquer ce passage à vide.

C'est la situation d'Hamza Mouali révèle l'entraîneur, Olivier Frapolli : "Zak s'est investi pour la réussite de son compatriote, il était un peu en mission par rapport à ça. Et cela lui a sûrement pris un peu d'énergie. Il a aussi beaucoup donné pour l'équipe sur le début de saison. A un moment donné, nous n'avions plus que trois attaquants. Il aura peut-être parfois dû souffler, il n'a pas pu le faire." Pour Zakaria Naidji, c'est une période délicate : "j'étais déçu qu'il parte. J'ai insisté pour qu'il reste et qu'il finisse au moins cette saison, mais il n'a pas voulu car l'adaptation a été difficile pour lui. Je lui souhaite désormais le meilleur, je sais qu'il a retrouvé un bon club en Algérie."

Samedi soir à Pau pour la 24e journée de Ligue 2, Zakaria Naidji va retrouver son club de la saison passée. Et ça, en général, dans le foot, cela porte plutôt chance : "je suis très heureux de retourner au Nouste Camp, de retrouver aussi mes anciens équipiers ainsi que les supporters du Pau FC."