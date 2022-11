Stade Lavallois : le torchon brûle entre le président du club et les ultras

Pas question de transiger avec le règlement. Le Stade Lavallois veut faire régner l'ordre dans les tribunes du stade Francis-Le Basser. Il vient de prendre la décision d'interdire l'accès à l'enceinte de Le Basser à cinq supporters. Ils ont écopé d'une interdiction commerciale de stade (ICS). C'est possible depuis une loi du 10 mai 2016. Les clubs peuvent refuser l'accès de leur stade "aux personnes qui contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité".

Précisément, deux supporters "ultra" qui n'appartiennent pas (ou plus) au Laval Crew ont reçu une ICS suite à des faits qui se sont déroulés lors du match Laval / Pau, le 10 septembre 2022. Il leur est reproché le vol d'une banderole des supporters adverses. Et puis trois membres de Laval Crew sont eux interdits de Le Basser pour détention et/ou craquage de fumigènes lors de la rencontre Laval / Niort, le 5 novembre dernier. Des décisions incompréhensible pour Sylvain, le leader du groupe Laval Crew : "c'est totalement incompréhensible. On fait tout pour mettre de l'ambiance à Le Basser. Là, le club nous met des bâtons dans les roues. Si le club nous enlève des membres actifs à Le Basser, malheureusement, il n'y aura plus d'animations dans le stade."

Pas de fumigènes à Le Basser

Le président du Stade Lavallois, Laurent Lairy se défend d'avoir pris une telle décision: "c'est pour combattre des comportements qui ne sont pas conformes à ce que l'on veut porter au sein du club et du stade Le Basser. Les fumigènes sont interdits dans les stades. Le craquage de fumigènes est considéré comme un délit. Et la LFP inflige des amendes aux clubs. Les supporters savent très bien que si des fumigènes sont craqués à Le Basser, je prendrais des mesures drastiques pour que ces pratiquent cessent."

Parmi les trois supporters interdits de stade Le Basser, deux sont également convoqués par la Justice. Le Stade Lavallois porte plainte systématiquement. "Contre des supporters qui mettent de l'ambiance" ajoute Laval Crew.

Le groupe d'ultras en veut au président du club mayennais : "ce que souhaite le président, c'est un football 'Bisounours' dans les tribunes. Que tout le monde soit assis. Cela ne nous va pas. S'il n'y a plus de Laval Crew, il n'y a plus d'ambiance dans le stade."

"Le club est contre les ultras"

Laurent Lairy reste campé sur ses positions, comme depuis qu'il a pris la présidence il y a un an et demi : "je suis contre tout forme de violence. Je suis là pour donner du plaisir aux gens. Il n'y a aucun plaisir à voir des fumigènes dans les stades. C'est un danger pour les personnes qui sont autour. Cela envoie de la fumée au milieu du terrain, ça gène le jeu et ça gène les spectateurs. Je ne suis pas dans le football 'Bisounours', je suis dans l'organisation de spectacle plaisir".

Pour Laval Crew, "le club est contre les ultras". Ce que dément Laurent Lairy : "je n'ai absolument rien contre les ultras. Au contraire, ils participent à la vie du club et ils sont les bienvenus à Le Basser. J'aime les ultras, j'aime les ultras-sympas, les ultras-bienveillants. Cela fait deux ans que je le dis, je n'ai pas changé de position. J'adore l'animation qu'ils peuvent faire, dans les règles et dans le respect de la réglementation."

La trêve de six semaines va permettre de faire une pause dans ces relations tendues. Le club attend également de connaître la décision de la commission de discipline de la LFP concernant le jet de projectile, samedi dernier lors de la rencontre opposant le Stade Lavallois à Valenciennes.