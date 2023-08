Stade Lavallois : les interdictions de stade levées pour les supporters après les incidents face à Angers

Les supporters mis à l'écart après le match face à Angers vont pouvoir revenir en tribune. Interdits de stade mi-août, leur suspension va être levée, confirme à France Bleu Mayenne le président du Stade Lavallois, Laurent Lairy, après les informations de nos confrères d'Oxygène. Ils avaient été écartés après la diffusion d'une banderole jugée injurieuse lors du premier match de Ligue 2 face à Angers à le Basser le 5 août.

ⓘ Publicité

Des discussions positives

Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, le club lavallois indique que des discussions ont eu lieu ce mardi avec les groupes de supporters du Stade, dans le cadre de la réunion mensuelle. Elles se sont bien passées et "compte tenu des discussions positives qui sont ressorties de la rencontre, le Stade Lavallois MFC suspend les ICS (Interdictions Commerciales de Stade) en cours", indique le club.

Une banderole à l'origine des sanctions

À l'origine de cette sanction, des fumigènes craqués lors du match contre Angers et cette banderole déployée au cours de la rencontre. On pouvait y lire : "Kop de la butte, on n'a pas attendu Clermont pour savoir que vous aviez des têtes de cul", référence à ce qui s'était passé lors du match d'Angers à Clermont la saison dernière. Dans le parcage visiteurs, des ultras d'Angers avaient montré leur postérieur au moment d'un tir de penalty clermontois.