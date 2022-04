Stade Lavallois : les supporters des Tangos viennent de loin pour vibrer avec leurs joueurs

L'engouement est sans limite pour l'équipe du Stade Lavallois. Les supporters sont au taquet et suivent leurs joueurs au-delà des limites de l'agglo lavalloise et du département. Les fans des Tangos sont éparpillés dans toute la France et tous attendent la montée en Ligue 2.

Même si Laval ne rivalise pas (encore) avec les inconditionnels de Saint-Etienne ou les fans marseillais, les supporters des Tangos sont là et ils seront même en tribune pour le dernier match à domicile de la saison vendredi 6 mai au stade Francis Le Basser, comme Franck, qui vit à Fougères (Ille-et-Vilaine). "Je partirai de chez moi le vendredi matin et je rentrerai samedi matin", explique le supporter, qui a déjà tout prévu.

"Impossible de supporter un autre club"

"Ce match est phénoménal, c'est obligatoire de supporter le stade, insiste le Fougerais. La Mayenne c'est une terre de football alors ça fait tellement plaisir de voir le stade Francis Le Basser plein pour donner de la voix à nos joueurs." Franck soutient les Tango depuis 1975, année où il a assisté à son premier match à domicile. "On est supporter à vie du Stade Lavallois, parce que quand vous avez aimé un club dans votre jeunesse, c'est impossible d'en encourager un autre."

Et il faut plus que 700 km à Stéphane, expatrié à Strasbourg (Bas-Rhin), pour oublier son club de cœur. L'enfant d'Andouillé vit et mange Tango. "Le week-end, je peux porter le maillot toute la journée pour aller dans Strasbourg, pour aller faire mes courses ou pour me rendre en Allemagne. J'ai mon écharpe aussi alors mes enfants me disent d'arrêter, mais non je n'arrête pas. Je m'identifie à ce club depuis toujours."

Même son de cloche chez Mickaël, qui pourtant a quitté Montsûrs et la Mayenne en 1998. Mais rien n'y fait, il reste attaché au club mayennais. "C'est surtout des souvenirs d'enfance qui font qu'on n'a pas envie de lâcher le club comme ça. Même si là, il y a eu peut être des périodes où on faisait moins attention, comme quand on était dans le ventre mou de Nationale ces dernières années. Mais malgré tout, je suivais quand même les résultats. Et puis cette année, avec l'engouement qu'il y a et les résultats, on se tient un peu plus au courant et on regarde un peu plus les matches."