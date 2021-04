Stade lavallois : les supporters satisfaits après avoir été reçus par la direction du club

Après l'action menée ce jeudi par les supporters, une réunion d'un peu plus d'une heure s'est tenue ce vendredi soir aux Gandonnières, le siège du Stade lavallois. Face aux quatre supporters invités, il y avait le président Laurent Lairy entourés de José Ferreira, David Boisseau et Thierry Ruffat du comité consultatif. L'entraîneur Olivier Frapolli et le capitaine Alliou Dembélé étaient également présents.

Les supporters ont pu exprimer leurs sentiments, leurs critiques. Notamment celui-ci explique l'un des membres de la délégation, Simon Gouedo de Passion Tango : "c'est un club qui se ferme de plus en plus à ses supporters. La communication du club est inexistante sur les réseaux sociaux. On nous a parlé d'un projet pour recruter un community manager et s'ouvrir un peu plus au public. Cette réunion a été positive, mais il faudra faire plus pour satisfaire les supporters du Stade lavallois."

De son coté, le président Laurent Lairy a apprécié cet échange : "je suis content d'avoir rencontré les supporters. Ils ont exprimé des demandes qui correspondent à notre projet, ça tombe bien. On s'est expliqué. Ils sont déçus évidemment de cette saison. Ils ont été rassurés par ce qu'on leur a dit. On a clairement besoin d'eux. Le Stade lavallois appartient à tous les Mayennais. Je comprends la frustration de ces supporters qui n'ont pas vu de match depuis quasiment un an physiquement. On a à cœur de reconnecter tous ces supporters qui veulent voir le Stade lavallois briller. Comment on peut sourire dans ces situations là ? C'est toujours mieux de sourire que se fâcher car ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Je vais m'attacher à ce que tout le monde puisse s'y retrouver."

Un peu plus tôt dans la journée, c'est l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli qui avait réagi à l'action menée par les supporters : "ils avaient besoin de parler. On les a écouté. Je veux aussi leur dire qu'on a un point commun - ils ne le savent pas forcément - c'est qu'on aime le club, en tout cas pour ma part. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut écouter nos supporters. Maintenant, sur les quatre prochains matches, il faut l'union sacrée. Il faut fédérer et non diviser, c'est pas le moment. Bien au contraire. On a besoin des supporters. Il faut qu'on trouve toutes les énergies positives pour prendre les points qu'il nous faut sur ces quatre prochains matches. Et là, on a vraiment besoin d'unité. C'est dans la difficulté qu'on voit la force d'une équipe, la force des hommes, la force d'un club. Et là, on compte sur nos supporters. On a des résultats décevants en ce moment, c'est donc tout à fait logique de les entendre, de les écouter. Ils expriment leurs angoisses, leur colère, leur frustration. C'est sain."

Un prochain rendez-vous est fixé entre les supporters et le club lors d'un séminaire organisé le 29 mai prochain.

Par ailleurs, il est acté que le secrétaire général Serge Marchetti quittera ses fonctions le 31 mai prochain.