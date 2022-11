Ligue 2 : les tops et les flops du Stade Lavallois sur cette première partie de saison

Parmi les tops, il y a le formidable 4-0 à domicile face à Caen. Le flop, c'est ce début de match catastrophique à Grenoble, une semaine plus tôt avec trois buts encaissés en seulement dix minutes. Et puis pour mélanger les deux, le match face à Valenciennes samedi 12 novembre est pas mal. Deux cartons rouges en une demi-heure, c'est pas terrible, mais une victoire à 9 contre 11, et là, c'est un grand oui.

20 points pris en 15 matches, c'est une moyenne parfaite pour jouer le milieu de tableau. Il y a dix ans, le Stade Lavallois était exactement dans les mêmes temps de passage et le club comptait 21 points après 15 journées lors de la remontée en Ligue 2 (saison 2009/2010). Une moyenne d'1,33 point par match comme actuellement, cela ferait 50 unités à la fin de la saison.

L'équipe lavalloise possède la quatrième attaque avec 22 buts, c'est bien. Mais seulement la 17e défense de Ligue 2. Ceci étant, ce point faible est en grande voie d'amélioration.

Quatre joueurs ont disputé tous les matches de Ligue 2 depuis le début de saison : Julien Maggiotti, Edson Seidou, Geoffray Durbant et Zakaria Naidji.

Julien Maggiotti titulaire à 100% des matches de Ligue 2. © Radio France

Le joueur le plus souvent entré en cours de match, c'est Kader N'Chobi, à dix reprises.

Enfin, le nombre moyen de spectateurs à Le Basser est de 7567. C'est un très bon score avec surtout l'un des meilleurs taux d'occupation en Ligue 2.

Bilan chiffré

Moyenne : 1,33 point par match (20 points en 15 matches)

Buteurs

Julien Maggiotti 7 buts

7 buts Zakaria Naidji 4 buts

Djibril Diaw, Geoffray Durbant 2 buts

J. Adéoti, Y. Baldé, M. Baudry, A. Gonçalves, J. Roye, S. Sanna, E. Seidou 1 but

Passeurs

Kader N'Chobi, Julien Maggiotti 3 passes

3 passes M. Baudry, R. Duterte, R. Ferhaoui, A. Gonçalves, Z. Naidji, J. Roye, E. Seidou 1 passe

Top 5 des titularisations

J. Maggiotti 15 fois

15 fois J. Roye 14 fois

Z. Naidji 13 fois

A. Gonçalves, A. Sauvage, E. Seidou, Y. Tavares 12 fois

Top 5 des temps de jeu

J. Maggiotti 1301 minutes

1301 minutes J. Roye 1230 minutes

Z. Naidji 1089 minutes

A. Sauvage 1080 minutes

A. Gonçalves 1079 minutes

Joueurs ayant pris le plus d'avertissements : Julien Maggiotti et Jimmy Roye avec 4 cartons jaunes